Звезда «СашиТани» и «Универа» с дочкой разбились в ужасной автокатастрофе

Звезда сериалов «Склифосовский», «Универ» и «СашаТаня» Екатерина Ведунова погибла в дорожно-транспортном происшествии 4 марта. Об этом рассказала подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова на своей странице во « ВКонтакте ».

Она написала, что 4 марта произошла ужасная автокатастрофа. В ней погибла Екатерина Ведунова и ее дочь Элина.

Прядко-Белоусова заявила, что в случившееся невозможно поверить. Ведунова была яркой, харизматичной актрисой и другом.

В «Склифе» артистка играла Наталью, мать Степана. В «Чернобыле» была врачом. В «СашеТане» в четвертом сезоне играла кассира, в пятом девушку Альберта. В «Универе. Новая общага» была библиотекарем.

