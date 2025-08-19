сегодня в 08:57

Звезда «Битвы экстрасенсов» Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде

Звезда двух сезонов шоу «Битвы экстрасенсов» Артур Микберидзе погиб в дорожно-транспортном происшествии в Таиланде. У него остались супруга и пять детей, сообщает Mash .

Во время аварии Микберидзе упал с мотоцикла. Он сильно травмировал легкие.

Супруга Микберидзе поделилась, что в последнее время они проживали в Таиланде. Якобы там семью «поддерживала Вселенная».

Микберидзе работал и психологом. Он придумал свои методы по «экстрасенсорике».

Совместно с женой Микберидзе обучал людей «сверхспособностям» и так называемому «ченнелингу». Он позволяет установить связь с «высшими силами, ангелами, подсознанием». Курсы проводились онлайн.