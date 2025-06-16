Зумера в Петербурге экстренно госпитализировали после первой уборки в комнате

Mash: в Петербурге зумер впервые убрался в комнате и попал в больницу

В Санкт-Петербурге зумера срочно госпитализировали после первой самостоятельно проведенной уборки в комнате. Он вдохнул много пыли, чуть не задохнулся, а также потерял сознание, сообщает Mash.