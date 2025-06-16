Зумера в Петербурге экстренно госпитализировали после первой уборки в комнате
Mash: в Петербурге зумер впервые убрался в комнате и попал в больницу
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В Санкт-Петербурге зумера срочно госпитализировали после первой самостоятельно проведенной уборки в комнате. Он вдохнул много пыли, чуть не задохнулся, а также потерял сознание, сообщает Mash.
Во время уборки 20-летний зумер захотел почистить пылесос. Он вдохнул содержимое мешка и потерял сознание.
Изо рта и носа юноши пошла кровь. Мать позвонила в скорую.
Врачи выяснили, что пылесос нанес повреждение слизистой сына. Пострадавшему придется лечиться не менее двух недель, чтобы уменьшить риски пневмонии.