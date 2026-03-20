Знакомые рассказали о странностях убийцы из Красногорска

Знакомая Эльмиры Т., убитой и расчлененной в Красногорске, рассказала о странностях в поведении ее бывшего возлюбленного Сергея В. и его угрозах покончить с собой, сообщает aif.ru .

В Красногорске в мусорном контейнере нашли чемоданы с частями тела женщины. Следствие установило, что Эльмиру Т. убил и расчленил ее бывший возлюбленный, стриптизер Сергей В.

Знакомая пары Яна рассказала, что мужчина страдал перепадами настроения и говорил о суициде.

«Сергея назвать нормальным сложно. Он страдал от перепадов настроения, вел странные разговоры о суициде, часто угрожал себя убить. Мне кажется, больной человек был, нуждался в помощи врачей. Он что-то употреблял. Эля как-то говорила об этом, но вскользь. Знакомые и вовсе утверждали, что несколько лет назад он в рехабе лежал», — рассказала собеседница издания.

По словам Яны, за несколько дней до гибели Эльмира сообщила, что Сергей изуродовал себя.

«Он объявился 9 или 10 марта после долгого отсутствия. Эля звонит мне, плачет. Она говорит: мне так его жалко, представляешь, он там сбрил брови себе, волосы сбрил, ногти выдернул. Я спрашиваю, как это ногти выдернул? Говорю, это же ненормально для человека. А она отвечает, что ей его жалко, он страдает», — добавила Яна.

Она также сообщила, что пара встречалась около двух лет и несколько раз расставалась. По ее словам, мужчина унижал Эльмиру и применял к ней силу.

