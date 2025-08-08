Жуткое ДТП в Красноярском крае: пьяный мужчина сбил мать с грудным ребенком

Пьяный мужчина без прав сбил женщину с грудничком в Красноярском крае

В селе Верхнепашино в Енисейском районе Красноярского края произошло жуткое ДТП. Нетрезвый водитель, управлявший автомобилем Honda Fit без водительского удостоверения, совершил наезд на женщину с трехмесячным младенцем, стоявшую возле дороги, сообщает «Царьград» .

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Красноярскому краю, авария произошла вечером 7 августа. Установлено, что 34-летний мужчина без водительских прав, двигаясь по улице Пролетарской, потерял управление. Видеозапись с уличной камеры зафиксировала, как машина, виляя туда-сюда, врезается в стоявшую у проезжей части женщину с детской коляской.

Мать ребенка не пострадала, однако малыш получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

«В момент ДТП он (ред. — водитель) был пьян, что подтвердило освидетельствование. Показания прибора составили 0,40 мг/л», — сообщили представители правоохранительных органов.

Дополнительно выяснилось, что перед тем как сесть за руль, водитель воспользовался информацией из специализированной группы в социальной сети о местоположении патрулей ДПС, чтобы избежать встречи с полицейскими. Сотрудники ГАИ обратились к населению с просьбой не оказывать помощь недобросовестным водителям, так как это может привести к трагическим последствиям на дорогах.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.