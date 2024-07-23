Жуткие кадры: жители Сочи сообщили о мощном смерче над морем
SHOT опубликовал фото мощного смерча над морем в Сочи
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мощный смерч проносится над морем в Сочи. Местные жители показывают жуткие кадры из города, сообщает SHOT.
На кадрах видно, как над морем проносится смерч, оно окрасилось в черный цвет.
Сейчас в Сочи продолжается ливень, в Лоо уже подтопило часть дороги. Последствия непогоды заметили жители Мамайки. Здесь произошел подъем уровня воды в реке Псахе.
В ближайшие дни в городе продолжатся сильные ливни с градом, ожидаются сход селей в горах и смерчи.