Жуткие кадры: жители Сочи сообщили о мощном смерче над морем

сегодня в 10:25

SHOT опубликовал фото мощного смерча над морем в Сочи

Мощный смерч проносится над морем в Сочи. Местные жители показывают жуткие кадры из города, сообщает SHOT.

На кадрах видно, как над морем проносится смерч, оно окрасилось в черный цвет.

Сейчас в Сочи продолжается ливень, в Лоо уже подтопило часть дороги. Последствия непогоды заметили жители Мамайки. Здесь произошел подъем уровня воды в реке Псахе.

В ближайшие дни в городе продолжатся сильные ливни с градом, ожидаются сход селей в горах и смерчи.