Жительница Петербурга месяц хранила тело своего бывшего сожителя на балконе

Жительница Санкт-Петербурга зарезала своего бывшего мужчину, после чего она месяц прятала труп на балконе. Обезображенное тело пострадавшего обнаружил собственник квартиры, которую снимала пара, сообщает SHOT.

45-летняя Ольга и 49-летний Дмитрий проживали в 12-комнатной коммунальной квартире с соседями на проспекте Наставников. Мужчина родился в Вологде, а в Петербурге снимал жилье около двух лет. Около месяца назад квартиросъемщик не заплатил за аренду и перестал выходить на связь. По словам его сожительницы, они сильно поругались, и мужчина ушел из дома. Дочка Дмитрия начать писать в разные паблики о своем пропавшем отце.

Тело мужчины, завернутое в покрывало, нашли на балконе коммунальной квартиры, на него все это время никто не обращал внимания. По предварительной информации, мужчина был убит ударом ножа в сердце.

По подозрению в совершении преступления задержали Ольгу. Из квартиры также были изъяты четыре ножа, но каким именно убили Дмитрия, еще предстоит выяснить.