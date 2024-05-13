Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ

Украинская армия использовала против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества. После этого люди задыхались, у них начиналась рвота, сильный кашель, сообщает РИА Новости.

О применении отравляющих веществ рассказал местный житель Сергей. Он был эвакуирован российскими бойцами из зоны боев в конце апреля.

«Какой-то тип оружия у них (ВСУ — ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей». Сергей Местный житель

По словам Сергея, ему и соседям помогло большое дерево, которое росло недалеко от погреба, где они укрывались. Из-за дерева дрон был не способен сбросить снаряд точно во вход в подвал.

О применении отравляющих веществ сообщил и другой житель Семеновки по имени Андрей.

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