ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде
Российские бойцы ударили по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, сообщает РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что поздно вечером 12 мая в городе Миргород Полтавской области прогремели два удара.
«Первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
Аэродром украинская авиация использовала в качестве аэродрома подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.
Второй удар прогремел в той же стороны, однако он был мощнее. Помимо этого, произошла детонация.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.