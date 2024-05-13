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ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

Российские бойцы ударили по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что поздно вечером 12 мая в городе Миргород Полтавской области прогремели два удара.

«Первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Аэродром украинская авиация использовала в качестве аэродрома подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.

Второй удар прогремел в той же стороны, однако он был мощнее. Помимо этого, произошла детонация.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.