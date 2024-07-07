Жители Горловки более восьми часов прятались от обстрела ВСУ

По словам жителей города, ВСУ обстреливали жилые кварталы сериями в течении ночи в воскресенье.

«Были в подвале с семи вечера, только вылезли. Это было очень страшно. Было много людей, и дети были. Мы там постелили, и лежали детки», — сказала агентству жительница Горловки.

В результате атаки повреждены 10 многоквартирных и частных жилых домов, некоторое жилье разрушено, сгорели автомобили.

Сам город после обстрела остается без света, говорится в публикации.