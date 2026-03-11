Жители Брянска рассказали об ударе Storm Shadow
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по центру Брянска. Погибли шесть человек, 37 получили ранения, сообщает «Сайт MK.Ru».
По данным жителей, по городу выпустили семь ракет Storm Shadow. Удар пришелся на вечерний час пик. Пострадали завод микроэлектроники «Кремний Эл», гражданские объекты и оживленный перекресток рядом с остановкой.
«Взрывы были слышны за четыре километра. Дома окна вибрировали и жалюзи тряслись», — рассказал житель Брянска Юрий.
Одна из ракет взорвалась рядом с остановкой. На дороге образовалась воронка, павильоны посечены осколками. Коммунальные службы устраняли последствия всю ночь. Повреждено и расположенное рядом кафе.
«Люди в панике забегали внутрь, прятались на кухне. Осколок пробил крышу, обвалилась часть потолка», — сообщила сотрудница заведения.
По словам горожан, завод ранее уже подвергался атакам беспилотников — осенью 2024 года и в начале 2025-го.
Сейчас обстановка в городе спокойная, транспорт работает. Жители несут цветы к месту взрыва и к Кургану Бессмертия. 11 марта в Брянской области объявлен день траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
