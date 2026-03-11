Жители Брянска рассказали об ударе Storm Shadow

сегодня в 18:20

10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по центру Брянска. Погибли шесть человек, 37 получили ранения, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным жителей, по городу выпустили семь ракет Storm Shadow. Удар пришелся на вечерний час пик. Пострадали завод микроэлектроники «Кремний Эл», гражданские объекты и оживленный перекресток рядом с остановкой.

«Взрывы были слышны за четыре километра. Дома окна вибрировали и жалюзи тряслись», — рассказал житель Брянска Юрий.

Одна из ракет взорвалась рядом с остановкой. На дороге образовалась воронка, павильоны посечены осколками. Коммунальные службы устраняли последствия всю ночь. Повреждено и расположенное рядом кафе.

«Люди в панике забегали внутрь, прятались на кухне. Осколок пробил крышу, обвалилась часть потолка», — сообщила сотрудница заведения.

По словам горожан, завод ранее уже подвергался атакам беспилотников — осенью 2024 года и в начале 2025-го.

Сейчас обстановка в городе спокойная, транспорт работает. Жители несут цветы к месту взрыва и к Кургану Бессмертия. 11 марта в Брянской области объявлен день траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

