Жителей Рязани снова напугал сильный хлопок в небе
Над Рязанью раздался второй громкий хлопок за день
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В небе над Рязанью раздался второй сильный хлопок за сутки 17 апреля. Местные жители утверждают, что из-за громких звуков у автомобилей сработала сигнализация, сообщает «МК в Рязани».
Хлопки в небе слышали в Московском районе и других частях города. Власти пока не комментировали произошедшее.
По данным издания, рязанцы могли слышать громкие звуки из-за летевших над городом самолетов, которые переходили на сверхзвуковую скорость.
Прочие обстоятельства выясняются.