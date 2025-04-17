Жителей Рязани снова напугал сильный хлопок в небе

Над Рязанью раздался второй громкий хлопок за день

В небе над Рязанью раздался второй сильный хлопок за сутки 17 апреля. Местные жители утверждают, что из-за громких звуков у автомобилей сработала сигнализация, сообщает «МК в Рязани» .

Хлопки в небе слышали в Московском районе и других частях города. Власти пока не комментировали произошедшее.

По данным издания, рязанцы могли слышать громкие звуки из-за летевших над городом самолетов, которые переходили на сверхзвуковую скорость.

Прочие обстоятельства выясняются.