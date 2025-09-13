Житель Сибири утонул в Байкале под Иркутском, спасая супругу и 2-летнего внука

В местности Хала Ольхонского района Иркутской области мужчина сошел на берег на отдыхе, отдалившись от супруги и двухлетнего внука, которые плыли в лодке. Он хотел отогнать коров от лагеря, после чего произошел инцидент, сообщает kp.ru .

В один момент мужчина обнаружил, что лодку с женой и их двухлетним внуком уносит ветром от берега. Женщина пыталась грести, но сил добраться до берега у нее не было.

Тогда мужчина решил совершить подвиг. Он разделся, окунулся в ледяную воду Байкала, попытался догнать лодку и спасти семью, но утонул.

Через некоторое время приехали сотрудники МЧС. Лодку они обнаружили в четырех километрах от берега. Женщину с внуком спасли.

Труп мужчины нашли в 300 метрах от берега — он опустился на дно на глубину четырех метров.