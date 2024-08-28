Житель Ростовской области в Химках избил инвалида за общение с детьми и сбежал

В Химкинском городском округе в деревне Подолино на улице Лесная житель Ростовской области жестоко избил инвалида, который с разрешения родителей гулял с детьми, а затем сбежал в неизвестном направлении, сейчас его ищут, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно установлено, что происшествие случилось 25 августа. Злоумышленник заподозрил мужчину в педофилии, после чего жестоко избил. Пострадавшего пришлось госпитализировать, медики делают все, что в их силах, чтобы как можно скорее здоровье пациента восстановилось.

Личность нападавшего установили. Им оказался 31-летний промышленный альпинист из Ростовской области. Известно, что он злоупотребляет спиртными напитками и ранее был судим по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Стражи порядка разыскивают злоумышленника. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.