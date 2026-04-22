Житель Прокопьевска избил знакомого из-за шоколадного яйца

сегодня в 18:08

В Прокопьевске суд рассмотрел дело о драке из-за шоколадного яйца

В Прокопьевске суд рассмотрел дело о драке, причиной которой стало шоколадное яйцо, купленное для ребенка. Подсудимому назначили условный срок, сообщает Сiбдепо .

Конфликт произошел после того, как знакомый мужчины съел шоколадное яйцо, предназначенное для ребенка. Ссора переросла в драку.

Подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся, принес извинения и оказал помощь потерпевшему. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.