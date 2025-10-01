Житель Подмосковья из травмата расстрелял коммунальщиков, спиливающих дерево

В городском округе Люберцы задержали местного жителя 1980 года рождения, открывшего стрельбу по сотрудникам коммунальной организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В среду в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе во дворе многоэтажки на Молодежной улице. Прибывшие на место правоохранители установили, что пьяный мужчина с балкона своей квартиры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников управляющей компании, проводивших работы по спилу дерева. Пострадавших нет.

Нетрезвого «экоактивиста» задержали и доставили в отдел на допрос. Выяснилось, что стрелок неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полицейские изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

