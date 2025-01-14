Житель Петербурга задушил сам себя во время мастурбации

В Санкт-Петербурге мужчина устроил секс-игры и случайно передавил сам себе шею во время мастурбации, сообщает «Mash на Мойке» .

Трагедия произошла в квартире погибшего в Пушкине. 45-летнего мужчину обнаружили утром родственники. Тогда он был еще жив, но находился в полуобморочном состоянии.

Мужчина задыхался. На его шее была заметна полоса, характерная для удушения веревкой. Шнур был накинут на дверь рядом.

Также возле мужчины лежали секс-игрушки. Как оказалось, он слишком сильно передавил себе шею во время мастурбации. Пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам не удалось спасти его.

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