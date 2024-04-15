Житель Ленобласти отстреливался от полицейских из ружья

Мужчина забаррикадировался в квартире в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти и открыл огонь по полицейским, пишет РЕН ТВ .

«К 49-летнему жителю Коммунара приехал участковый, которого мужчина встретил с ружьем. Спустя некоторое время группа захвата задержала злоумышленника в его квартире, он был пьяным и спал», — рассказал источник телеканала.

В результате мужчину задержали и отвезли в отделение полиции. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.