Житель Березовского сделал кунг-фу поклон камере наблюдения и разгромил подъезд

В Березовском Свердловской области мужчина пришел в подъезд многоквартирного дома, сделал кунг-фу поклон камере наблюдения в лифте и начал крушить общедомовое имущество, затем скрылся, пишет SHOT .

Жители нижних этажей слышали, что на площадке перед лифтами что-то происходит, но сильный грохот их напугал, поэтому они не смогли помешать злоумышленнику, который ломал пожарные шкафы. Масштаб последствий они оценили позднее, когда приехали вызванные ими экстренные службы. Посмотрев записи с камер наблюдения, жильцы поняли, что мужчина даже не пытался скрыть лицо.

Местный житель сделал кунг-фу поклон перед камерой перед тем, как начать крушить все на площадке перед лифтом. Затем снова вошел в лифт, чтобы спуститься вниз, а пока ехал на первый этаж, бил локтем стену кабины.

Позднее мужчина извинился за свое неадекватное поведение и пообещал возместить причиненный материальный ущерб.