Житель Белова писал в Telegram-каналах комментарии с призывами к экстремизму

В Белове задержали молодого человека, который призывал к экстремизму в соцсетях

В городе Белово сотрудники ФСБ задержали молодого человека в возрасте 22 лет, распространявшего в Telegram-каналах комментарии с призывами к экстремизму, сообщает Сiбдепо .

По данным ведомства, задержанный также состоял в украинских националистических сообществах. На жителя Белова завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края мужчина признан виновным в совершении преступления», — заявили в пресс-службе УФСБ Кузбасса.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8 месяцев заключения в колонии-поселении, а также на 1,5 года запретил заниматься деятельностью, связанной с публикацией, комментированием и размещением материалов в Сети.