Жестокое воспитание: мужчина ударил ребенка коленом в живот в Москве

Мужчина ударил коленом мальчика и увел за собой с детской площадки в Москве

На детской площадке в Москве мужчина ударил мальчика коленом в живот. Ему не понравилось, что ребенок бил лежачего, сообщает Baza .

Инцидент произошел в одном из дворов на Рязановском шоссе. Между мальчиками произошла драка. Затем в конфликт вмешался мужчина. Он не оценил, что один из оппонентов бьет лежачего.

Гражданин ударил этого ребенка коленом в живот. Затем спросил, где тот живет.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина схватил ребенка за шиворот, спросил, бил ли тот лежачего. Мальчик ответил утвердительно. Тогда неадекват ударил его в живот, ребенок закричал и заплакал.

«Ты где живешь, с***?»,— спросил мужчина, уводя ребенка за собой с детской площадки.

Мальчик пообещал, что больше не будет бить лежачих. Однако мужчина его не отпустил и продолжил вести за собой.

Соседи пожаловались на агрессора в правоохранительные органы.

