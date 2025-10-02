Женщину убило отлетевшим от грузовика колесом в подмосковных Мытищах

В Мытищах колесо отлетело от грузовика в женщину, находившуюся на остановке, и убило ее. Это произошло 1 октября в 17:10 на 19 км автодороги М-8 «Холмогоры», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По информации правоохранителей, у грузовика во время движения из-за технической неполадки отсоединились задние левые колеса. Одно из них по инерции продолжило крутиться дальше. В результате оно отлетело в 32-летнюю женщину, которая стояла на остановке. Она погибла.

На опубликованных фото видно, что у грузовика отвалились задние колеса. Одна покрышка лежит недалеко от транспортного средства сзади.

Сотрудники ГАИ выясняют причины случившегося. После проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

