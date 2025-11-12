Женщина угрожала мачете водителю такси в Самаре и требовала включить шансон

В Самаре произошел необычный случай, когда пассажирка такси достала из сумки мачете и потребовала сменить музыку на шансон. Момент попал на видео, сообщает «КП Самара. Новости региона» .

Предварительно известно, что все произошло в районе Южный город. На видеозаписи запечатлена поездка, начинавшаяся вполне заурядно. Однако спокойствие было нарушено, когда пассажирка неожиданно выразила недовольство звучавшей музыкой. Водитель не стал обращать внимания на замечание женщины.

Не дождавшись отклика от таксиста, женщина достала мачете и показала его мужчине со словами: «Я говорю, мне не нравится такая музыка».

После этого водитель отреагировал, уточнил, на какой радиостанции играет шансон, и исполнил пожелание пассажирки. Параллельно с этим мужчина из соображений безопасности снял с себя ремень безопасности. Судя по всему, он сделал это для того, чтобы можно было быстро покинуть салон машины.

В итоге пассажирка удовлетворилась шансоном и успокоилась, убрав мачете в сумку. Затем она проинформировала водителя об изменении конечного пункта назначения — кладбище. Мотивы такой внезапной смены маршрута остаются неизвестными. Также не уточняется, как в итоге завершилась поездка.

