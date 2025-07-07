Желавшая смерти бойцам СВО и укусившая силовика «ведьма» оказалась барбитурщицей

Иркутская блогерша, которой назначили административный арест за пожелания смерти участникам СВО, вновь попала в заключение из-за найденных в ее крови следов запрещенных веществ. По данным источника RT , арестантка, которая считает себя «ведьмой», употребляла фенобарбитал — психотропное лекарство из группы барбитуратов.

Собеседник журналистов сообщил, что женщина принимала запрещенные вещества без рецепта врача. Именно этот факт стал отягчающим обстоятельством для увеличения срока ареста еще на пять суток.

Источник добавил, что экс-супруг нарушительницы подтвердил, что женщина регулярно принимала неизвестные препараты, хотя она не обращалась за помощью к медицинским специалистам.

По имеющимся данным, блогерша продолжает вести себя странно даже в камере — она называет себя «ведьмой» и утверждает, что рядом с ней сидит «голубь».

Ранее в отношении 35-летней иркутской блогерши составили протокол по статье о дискредитации ВС России и назначили 13 суток ареста за пожелания смерти российским военным. Во время следственных действий она также пнула полицейского и укусила его коллегу.