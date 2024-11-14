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Завалы на месте обрушения моста в Крыму будут разбирать около суток

Специалисты завершат разбор завалов на месте обрушения моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму примерно за сутки, сообщает РЕН ТВ .

Сотрудники МЧС занимаются разборкой рухнувшего моста, чтобы освободить железную дорогу. Они обещают восстановить движение поездов в течение одних суток.

На месте ЧС трудятся 43 человека и 16 единиц техники.

13 ноября в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на нем находились легковая машина и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. Это случилось из-за перегруженного грузовика. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.