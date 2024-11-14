Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе находится в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале Минздрава Крыма.

Пострадавших доставили в Джанкойскую центральную районную больницу. Один из них от госпитализации отказался.

В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. Проводится проверка.

Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло из-за перегруженного большегруза.