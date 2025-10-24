«Затеяли игру»: дети разрубили топором мертвую собаку в Иркутской области

В Иркутской области правоохранители заинтересовались мальчиками 7 и 13 лет, которые издеваются над собаками, избивают их, а затем рубят топором. Все свои зверства они записывают на видео и выкладывают в соцсети, сообщает MK.Ru .

Правоохранители выяснили, что юные живодеры проживают в поселке Горохово Иркутского района. В одном из роликов, опубликованных в Сети, запечатлено, как мальчики разрубают топором мертвую собаку.

Полицейские выехали на место происшествия вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они выяснили, что собака, которую разрубили дети, была уже мертва несколько дней. Кроме того, хозяевами пса были родные одного из юных живодеров.

В момент издевательства над трупом животного рядом стояла другая собака. У нее на ухе была бирка, подвешенная службой по контролю за бездомными животными. Дети запустили в животное топором, к счастью, пес не пострадал.

Правоохранители пообщались с родителями ребят. Они были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оба школьника теперь на учете в органах внутренних дел.

Ранее на мужчину, который избил и бросил на асфальт собаку-инвалида в Подольске, завели уголовное дело. Если вина будет доказана, то ему может грозить до трех лет колонии.

