Зарыл тело ребенка в подвале: в Подмосковье раскрыли убийство 30-летней давности

Жителя Каширы арестовали за убийство падчерицы, совершенное 28 лет назад

64-летнего жителя Каширы арестовали за убийство 8-летней падчерицы, которое он совершил 28 лет назад — в 1997 году. Мужчина убил ребенка за просьбу покормить, а тело зарыл в подвале, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла 7 марта 1997 года. Девочка поругалась с мужчиной из-за просьбы покормить ее. Тогда он убил ребенка, тело положил в сумку и закопал в подвале многоэтажного дома.

О пропаже девочки в полицию сообщила родственница, с тех пор она числилась без вести пропавшей. На тот момент установить обстоятельства произошедшего по горячим следам не удалось.

В октябре этого года следователь-криминалист изучал данные по преступлениям прошлых лет. Установлено, что по факту исчезновения ребенка провели не все нужные мероприятия. Работа была возобновлена, обвиняемого вычислили и задержали.

Мужчина признался в содеянном и указал место, где закопал тело. Останки девочки были обнаружены, назначен комплекс экспертиз. Расследование продолжается.

