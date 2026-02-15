сегодня в 18:33

Зарубежный танкер «Тони» врезался в причал в порту Усть-Луга в Ленобласти

Танкер «Тони» протаранил причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Урон получили несколько объектов, сообщает « 112 ».

Были повреждены кран порта, причальная стенка. Корпус танкера получил маленькие вмятины.

К счастью, нефтепродукты разлиты не были. Проводится проверка.

«Тони» возвели в 2010 году. Танкер предназначен для транспортировки сырой нефти.

Судно вышло из порта Бельгии 2 февраля. 14 февраля оно пришло в порт Усть-Луга.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.