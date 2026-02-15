Зарубежный танкер «Тони» врезался в причал в порту Усть-Луга в Ленобласти
Фото - © Прокуратура РФ
Танкер «Тони» протаранил причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Урон получили несколько объектов, сообщает «112».
Были повреждены кран порта, причальная стенка. Корпус танкера получил маленькие вмятины.
К счастью, нефтепродукты разлиты не были. Проводится проверка.
«Тони» возвели в 2010 году. Танкер предназначен для транспортировки сырой нефти.
Судно вышло из порта Бельгии 2 февраля. 14 февраля оно пришло в порт Усть-Луга.
