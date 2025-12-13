Зайца жестоко «наказали» за безбилетный проезд в Балашихе
Фото - © Telegram-канал 112
В Балашихе пассажиры автобуса своеобразно «проучили» зайца за проезд без билета. На входе пассажиров «встречал» висящий игрушечный заяц с надписью о том, что он не оплатил проезд, сообщает Telegram-канал «112».
Необычный метод борьбы с «зайцами» увидели в автобусе № 447 в Подмосковье. Однако подобная шутка пришлась по вкусу не всем, поскольку выглядит как довольно серьезная угроза.
Водители транспортного средства отрицают свою причастность к инциденту, предполагая, что это сделали сами пассажиры.
После поступления большого количества жалоб «зайца-безбилетника» пришлось убрать.
