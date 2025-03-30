Загоравшая на балконе в Красноярске женщина раздвинула ноги и разозлила соседей

В Красноярске местная жительница обнаженной загорала на балконе своей квартиры. Соседи обвинили ее в разврате, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ЖК «Полтавский» на Судостроительной улице.

На опубликованном кадре видно, как голая женщина лежит у окна на балконе, широко раздвинув ноги.

Действия жительницы Красноярска вызвали возмущения соседей в домовых чатах. Горожанку обвинили в разврате, так как обнаженную женщину могли увидеть дети из соседних многоэтажек.