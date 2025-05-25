Задержан мужчина, расстрелявший людей на вокзале в Россоши

Силовики задержали 38-летнего мужчину, который расстрелял из пистолета с глушителем людей на вокзале в городе Россошь, сообщает SHOT .

Задержанного Владимира Т. допрашивают следователи.

23 мая мужчина повздорил с одним из прохожих у ж/д вокзала в Россоши, после этого злоумышленник схватился за пистолет и выстрелил оппоненту в спину, когда тот уходил. Врачи прооперировали пострадавшего, он находится в тяжелом состоянии.

После выстрела по оппоненту в споре мужчина начал палить по случайным прохожим, а затем сбежал с места происшествия. В итоге два человека ранены.

Некоторое время стрелку удавалось скрываться. По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух или более лиц.

Ранее Владимир Т. был судим за разбойное нападение.