Задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» по делу о мошенничестве с поставками МО РФ

Следователи в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

Как считает следствие, при исполнении госконтрактов на более чем 115 млн рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд Минобороны бизнесмен умышленно завысил стоимость сырья и материалов. Так он похитил свыше 20 млн рублей.

Сейчас следователи проверяют причастность должностных лиц АО «Военторг» и департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ к данному преступлению.

Было выявлено, что в собственности предпринимателя и членов его семьи находятся разные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции. Кроме того, есть машины стоимостью свыше 100 млн рублей, законность их покупки проверяется.

Также решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения.