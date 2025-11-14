Забитый оружием грузовик пытался прорваться в колонию в Свердловской области
Фото - © Telegram-канал "Baza"
Грузовик приехал в исправительную колонию № 47 в Каменск-Уральском, чтобы вывезти продукцию деревообработки. По факту он оказался напичкан гранатами и не только, сообщает Baza.
Сотрудники ИК остановили грузовик и осмотрели его. В кабине водителя нашли автомат Калашникова, патроны, ручные гранаты, пистолет с двумя магазинами, а также тактический шлем и рюкзак, медикаменты, рации и смартфоны.
Сейчас водитель объясняет сотрудникам МВД, зачем ему такой набор оружия и почему он решил привезти его в колонию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке оружия.
В 2021 году в этой колонии произошел масштабный бунт заключенных. Они ранили себя и отказывались выполнять приказы сотрудников ФСИН. Избежать серьезных последствий получилось с помощью переговоров.
