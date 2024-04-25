Взрывы в Черкасской области: атакован объект критической инфраструктуры

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В результате утреннего прилета в Черкасском районе получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале .

По его словам, украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели. Ранее стало известно о ракете, которая летела в сторону Черкасс.

Предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет.

Табурец отметил, что на месте ЧП работают все оперативные службы. Он обещал предоставить позднее чуть больше информации.

Взрывы прогремели в Черкасской области Украины в четверг утром. Всего воздушная тревога была объявлена в 5 регионах страны.