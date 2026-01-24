Взрыв произошел в одинцовском общепите в ТЦ «О’Депо»
Фото - © t.me/odepo_odyntsovo
Электронное устройство, по предварительной информации, взорвалось у мужчины в одинцовском общепите в ТЦ «О’Депо», сообщает Baza.
В итоге пострадал 40-летний мужчина. Раненого всего в крови повезли в больницу на карете скорой помощи.
Посетителей ТЦ эвакуировали. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Скорее всего, в куртке у посетителя взорвался iPhone. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки средней тяжести.
