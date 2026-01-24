сегодня в 16:34

Взрыв произошел в одинцовском общепите в ТЦ «О’Депо»

Электронное устройство, по предварительной информации, взорвалось у мужчины в одинцовском общепите в ТЦ «О’Депо», сообщает Baza .

В итоге пострадал 40-летний мужчина. Раненого всего в крови повезли в больницу на карете скорой помощи.

Посетителей ТЦ эвакуировали. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Скорее всего, в куртке у посетителя взорвался iPhone. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки средней тяжести.

