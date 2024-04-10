Взрыв колеса убил нижегородского слесаря

В Нижегородской области слесарь-сантехник погиб при взрыве колеса

В Нижегородской области слесарь-сантехник скончался в результате несчастного случая. Мужчина получил сильные травмы головы из-за взрыва колеса, вследствие которых позже скончался, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу местной Госинспекции труда.

Происшествие случилось утром вторника, 9 апреля. Слесарь покинул территорию МБУ «Тоншаевский бизнес-инкубатор» и пошел в котельную ООО «Северные коммунальные сети», предприятие которой находилось поблизости от его места работы.

В котельной сотрудник проходил мимо колеса в момент его накачки. В один момент колесо взорвалось, в результате чего слесаря ранило.

Взрывом колеса сантехнику травмировало голову. Позднее нижегородец умер.

Иные детали и обстоятельства случившегося выясняются. По факту гибели слесаря проводится проверка.