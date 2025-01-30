Выживших нет: авиакатастрофа в США унесла жизни всех ее участников

По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа борта авиакомпании American Airlines погибли при столкновении с военным вертолетом в Вашингтоне. Троим военнослужащим, которые находились на борту Sikorsky UH-60, также не удалось выжить, сообщает Mash .

В ночь на четверг самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines, летевший из Канзаса в Вашингтон, при посадке в Национальном аэропорту Рейгана столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту были 64 человека.

В районе полуночи по местному времени экипаж Bombardier CRJ700 запросил разрешение на посадку на взлетно-посадочную полосу № 33. После получения разрешения борт начал снижение. Через несколько минут он оказался на одной высоте с вертолетом ВВС США и столкнулся с ним.

По свидетельствам очевидцев, после столкновения пассажирский самолет перевернулся в воздухе более чем на 90 градусов и рухнул в воду. Предварительно, все пассажиры и члены экипажа Bombardier CRJ700 погибли.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал авиакатастрофу в Вашингтоне «очень плохой ситуацией» и заявил, что трагедии можно было избежать.