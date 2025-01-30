Трамп об авиакатастрофе над Вашингтоном: трагедии можно было избежать

Президент США Дональд Трамп считает, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать, если бы военный вертолет изменил курс, сообщает «Царьград» .

У американского лидера есть вопросы к действиям пилотов вертолета. Произошедшую катастрофу он назвал «очень плохой ситуацией».

«Самолет находился на идеальной и правильной траектории подлета к аэропорту. Вертолет продолжительное время летел прямо на него. Была ясная ночь, у самолета горели сигнальные огни, почему вертолет не поднялся, не опустился, не сманеврировал? Почему диспетчерская вышка не передала вертолету инструкции?» — заявил Трамп.

В ночь на четверг стало известно о крупной авиакатастрофе в Вашингтоне. Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines, летевший из Канзаса в Вашингтон, при посадке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. На борту были 64 человека.

Никто из пассажиров не выжил. На борту находились спортсмены российской школы фигурного катания, а также их тренеры и родители. В Уичито (Канзас) с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

По предварительным данным, причиной столкновения могла стать ошибка авиадиспетчера. Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей в США за последние 15 лет.