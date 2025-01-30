Авиакатастрофа в Вашингтоне может оказаться крупнейшей в США за последние 15 лет

Столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета в Вашингтоне может оказаться крупнейшей в США авиакатастрофой за последние 15 лет, сообщает Mash .

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (штат Канзас). При посадке лайнер столкнулся с военным вертолетом и упал в реку около Вашингтона. На борту были 64 человека.

Последние крупные инциденты с пассажирскими самолетами в США произошли свыше 10 лет назад. 6 января 2013 года разбился самолет Asiana Airlines в Сан-Франциско, погибли три человека, также было 187 раненых.

Последняя крупная авиакатастрофа с большим числом погибших зафиксирована 12 февраля 2009 года, тогда лайнер Colgan Air потерпел крушение в Нью-Йорке. Погибли все 49 человек, которые были на борту, а также еще один человек на земле.

В Вашингтоне сейчас минимум 300 человек задействованы в операции на месте, где рухнул лайнер. работы осложняются плохой погодой и холодной водой в реке Потомак. Причиной трагедии могла стать ошибка диспетчера.