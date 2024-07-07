Выпавший из окна на Союзном проспекте в Москве двухлетний мальчик скончался
Мальчик 2022 года рождения скончался от полученных в результате падения с высоты травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося.
Мальчик выпал из окна, когда находился в квартире вместе с матерью.
Женщина всего на несколько минут отвлеклась от игры с ребенком.