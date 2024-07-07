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Выпавший из окна на Союзном проспекте в Москве двухлетний мальчик скончался

Мальчик 2022 года рождения скончался от полученных в результате падения с высоты травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося.

Мальчик выпал из окна, когда находился в квартире вместе с матерью.

Женщина всего на несколько минут отвлеклась от игры с ребенком.