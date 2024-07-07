В Москве врачи борются за жизнь выпавшего из окна 11 этажа 2-летнего мальчика

Двухлетний мальчик выпал из окна 11 этажа в Москве и попал в больницу

Столичные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье мальчику 2022 года рождения, который на Свободном проспекте выпал из окна квартиры на 11-м этаже, сообщает пресс-служба прокуратуры по городу Москве .

Состояние госпитализированного ребенка оценивается как тяжелое. Предварительно установлено, что мальчик выпал из окна, когда находился в квартире вместе с матерью. Женщина на несколько минут отвлеклась от игры с ребенком, но этого хватило, чтобы ребенок оказался на грани жизни и смерти.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося.

Сотрудники ведомства напоминают родителям малолетних детей, что москитная сетка не спасет малышей от падения с высоты. Несовершеннолетних ни в коем случае нельзя оставлять одних в помещении с открытыми окнами, если есть хоть малейшая вероятность, что ребенок сможет забраться на подоконник, пока рядом никого нет.

Родителям рекомендуют открывать окна строго в режим проветривания и снимать ручки, которые позволят детям открыть створку полностью. Также следует устанавливать защитные устройства на окна, чтобы избежать трагедии.

Ранее в Москве из окна третьего этажа выпал мальчик. Обстоятельства происшествия также выясняются под контролем прокуратуры.