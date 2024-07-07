Годовалый мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве

В Москве на улице Ставропольская из окна квартиры выпал годовалый ребенок

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, в рамках которой устанавливают все обстоятельства травмирования годовалого мальчика при падении с высоты, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что мальчик 2023 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. Степень полученных им травм не уточняется.

Происшествием заинтересовалась прокуратура, которая проконтролирует устанавливание всех обстоятельств падения ребенка с высоты, а также где и чем в этот момент были заняты его родители. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране закона.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло аналогичное происшествие. Там при падении с высоты погиб полуторагодовалый ребенок.