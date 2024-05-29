ВСУ беспилотниками нанесли удар по Грайворонскому городскому округу

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При очередной атаке ВСУ в Белгородской области мужчина получил ранения осколками

Украина снова совершила атаку на несколько населенных пунктов в Белгородской области, на этот раз обстрелам подвергся Грайворонский городской округ, один мужчина пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство в селе Новостроевка-Вторая, в результате чего многочисленны осколочные ранения получил мужчина. У него повреждено лицо, левое предплечье и ноги.

«Бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

В селе Безымено дронами-камекадзе поврежден коммерческий объект и полностью уничтожена «Газель». В поселке Совхозный дрон-камекадзе врезался в надворную постройку, в итоге у жилого дома выбило окна и повредились дверь, а также забор.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дронами со стороны Украины пострадала женщина. Она находилась дома, когда произошел взрыв.