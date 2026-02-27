ВСУ атаковали территорию вышки сотовой связи под Курском, есть пострадавшая
В Хомутовском районе беспилотник украинских вооруженных сил нанес удар по участку, где расположена башня мобильной связи. Вследствие падения фрагментов конструкции пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, в населенном пункте Колячек беспилотник FPV-типа атаковал территорию объекта связи. В результате происшествия осколками была ранена 36-летняя женщина. Она получила повреждение нижней конечности. Пострадавшей будет предоставлена вся требуемая медицинская помощь.
Также глава региона сообщил о другом инциденте с применением дрона, который произошел в Глушковском районе. Там пострадал 72-летний мужчина, у него диагностированы ранения головы, грудной клетки, таза, а также верхних и нижних конечностей.
«Он в тяжелом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти», — рассказал Хинштейн.
