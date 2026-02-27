ВСУ атаковали территорию вышки сотовой связи под Курском, есть пострадавшая

В Хомутовском районе беспилотник украинских вооруженных сил нанес удар по участку, где расположена башня мобильной связи. Вследствие падения фрагментов конструкции пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн .

По словам Хинштейна, в населенном пункте Колячек беспилотник FPV-типа атаковал территорию объекта связи. В результате происшествия осколками была ранена 36-летняя женщина. Она получила повреждение нижней конечности. Пострадавшей будет предоставлена вся требуемая медицинская помощь.

Также глава региона сообщил о другом инциденте с применением дрона, который произошел в Глушковском районе. Там пострадал 72-летний мужчина, у него диагностированы ранения головы, грудной клетки, таза, а также верхних и нижних конечностей.

«Он в тяжелом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти», — рассказал Хинштейн.

