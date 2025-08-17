Вся округа в черном дыму: здание полыхает на территории экс-завода в Раменском

Пожар произошел в здании на территории экс-завода в Раменском

Как рассказали очевидцы, огнем охвачено одно из зданий.

В Сети появились кадры с места ЧП, на них видно, как от постройки вверх поднимается огромный столб черного дыма. Его заметно в разных точках Раменского.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.