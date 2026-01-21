Все перекрыли: большая пробка образовалась на Ленинградском шоссе в разгар дня

сегодня в 12:04

Длинная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в Москве из-за ДТП

На внешней стороне МКАД в районе съезда № 54В случилась авария. Движение затруднено, автомобилистов призвали выбирать пути объезда, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилисты отметили, что на Ленинградском шоссе образовалась огромная пробка. Дорогу перекрыли более двух часов назад, сообщает «Осторожно, Москва».

На месте ДТП работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе предупредили, что объезд возможен по Рублевскому шоссе и улице Академика Чазова.

Ранее на внутренней стороне 83 км МКАД произошла дорожная авария с участием нескольких машин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП на трассе был затор длиной около 3 км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.