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Все 14 членов экипажа танкера «Волгонефть» в Керченском проливе эвакуированы

На побережье в Керченском проливе в районе поселка Волна проведена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239». Все 14 членов экипажа благополучно прибыли на берег, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Операция по спасению экипажа с танкера завершена. На месте работали 140 спасателей и 24 единицы техники.

Ранее в результате крушения двух кораблей погиб один моряк. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование находится на контроле центрального аппарата СКР.

В Сети выложили записи переговоров двух танкеров с диспетчерской службой. В обоих разговорах моряки запросили помощь спасателей из-за серьезных поломок морского транспорта.

Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами. Позднее будет дана оценка нанесенному ущербу.