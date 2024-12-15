Росрыболовство ведет мониторинг обстановки в Керченском проливе после ЧП

Росрыболовство ведет мониторинг обстановки в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами, сообщили в ведомстве.

«После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущербу, нанесенному водным биоресурсам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создана рабочая группа. На место направлены специалисты.

Президент России Владимир Путин поручил организовать рабочую группу, которая будет оказывать всяческое содействие компетентным органам в расследовании дела по факту крушения двух танкеров, перевозивших нефтепродукты. Синоптики, в свою очередь, предупредили, что непогода будет бушевать в регионе в течение ближайших 60-ти часов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения двух кораблей погиб один моряк. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.