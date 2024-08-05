Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
В одной из московских клиник умерла Наталья Герасимова, впавшая в кому на курорте в Турции, сообщает РЕН ТВ.
Муж дочери туристки сообщил, что женщина скончалась. Она находилась в состоянии комы больше месяца.
Туристка впала в кому после инфаркта, случившегося 27 июня на курорте. Турецкая больница выставила родным женщины счет на 20 тыс. долларов. Ее не хотели транспортировать в Россию без оплаты долга.
Родственникам Герасимовой пришлось обращаться в различные ведомства и инстанции, чтобы женщину перевезли в Россию.